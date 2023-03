Uma jiboia foi encontrada dentro do motor de um carro, no bairro Jardim das Hortênsias, em Potirendaba, no interior de São Paulo. A ocorrência foi registrada na última quarta-feira (22).

Segundo informações da Guarda Civil Municipal (GCM), o dono do automóvel abriu o capô e se deparou com o animal escondido dentro do coxim do motor. Ele acionou os agentes, que foram até o local e fizeram a captura.