JAVAPORCO DESTRÓI PLANTAÇÕES E ASSUSTA PRODUTORES DO INTERIOR DE SP

Quando um animal não encontra um predador na natureza, costuma dar problema. É o que acontece com o javaporco, que se multiplicou e vem causando estragos no Interior Paulista. Ele come de tudo e os produtores rurais estão tentando achar uma solução para reduzir os prejuízos.

Os ataques dos javaporcos ao longo dos últimos cinco anos tem trazido prejuízos incalculáveis à propriedade do Marcos Germano, localizada no município de Nova Granada (SP). Um funcionário usa um drone para monitorar diariamente a presença dos animais. Do alto, dá para ver que eles geralmente andam em bando. São ágeis e, por onde passam, deixam rastros na terra.

Para evitar os ataques, o produtor instalou telas de proteção em todo o cercado da plantação. Armadilhas também foram colocadas em pontos onde a presença dos animais é mais frequente.

Para conter a reprodução da espécie, seja por meio da caça, com armadilha ou com o uso de outro animal, é necessária autorização do Ibama. O controle da espécie foi autorizado pelo órgão federal em 2013.

O aumento dos ataques preocupa os produtores rurais do Noroeste Paulista. Eles afirmam que estes animais estão se adaptando a outro tipo de cultura.