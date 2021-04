Jalesense se recupera da Covid-19 usando capacete Elmo

A dona Leila Pissolato, residente em Palmeira d´Oeste, venceu a Covid-19 após dias internada em tratamento na Santa Casa de Jales. A unidade divulgou no final da tarde desta quinta-feira, 29 de abril, um vídeo com um depoimento de Leila sobre o tratamento com os capacetes Elmo.

“Eternamente vou ser grata pelo atendimento que tive aqui!”, disse a paciente. Sobre o uso do equipamento, ela completou: “Foi a salvação da minha vida. Eu ia para intubação e ele salvou minha vida. Ali dentro a respiração é bem melhor que a máscara. Aquele aparelho é indicado para todo mundo!”.

A instituição mantém, em seu site, redes sociais e informa a mídia local e regional, o andamento da “Campanha pela vida”, a fim de manter a transparência das doações e gastos realizados.

Na fase mais grave da pandemia, a instituição necessita de toda a ajuda possível para não apenas atender pessoas, mas para salvar vidas. A equipe de Captação de Recursos está recebendo doações de qualquer valor via PIX: 50565936000138 (CNPJ) ou pela conta bancária: Agência Banco do Brasil 0411-1, Conta Corrente 49.000-8.

Também é possível doar se dirigindo a instituição, contatando pelas mídias sociais do hospital ou pelo telefone (17) 3622-5003.