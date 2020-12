Jales registra a 68ª morte pelo novo coronavírus

A Vigilância Epidemiológica de Jales registrou nas últimas 72 horas novas 83 notificações suspeitas para o novo coronavírus (Covid-19). Entre estes casos ou outros já notificados anteriormente e que aguardam resultados de exames, outros 84 testaram como negativos.

Mais 46 pacientes testaram positivos para o novo coronavírus: homens de 23, 39, 39, 44, 45, 47, 48, 48, 49, 51, 52, 55, 67, 74, 74 e 75 anos; uma criança de 10 anos; mulheres de 18, 20, 25, 29, 30, 32, 32, 36, 36, 37, 38, 39, 41, 41, 43, 46, 49, 49, 50, 52, 56, 58, 58, 61, 62, 62, 66, 70 e 76 anos.

As unidades de saúde notificadoras dos casos positivos são: Núcleo Central de Saúde (06), Jacb (04), Arapuã (05), Oiti (03), Municipal (02), São Jorge (03), Uniamérica (01), Novo Mundo (06), Rural (04), Roque Viola (04) e Paraíso (08).

Outros 2 pacientes foram considerados curados após cumprirem o período de isolamento domiciliar e não apresentarem mais sintomas. Com eles, Jales tem atualmente 2.346 pacientes curados da Covid-19. Com pesar, informamos o 68º óbito em decorrência da Covid-19 em nosso município. Trata-se de um homem de 56 anos, que estava internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto e faleceu na madrugada desta segunda-feira, 14 de dezembro.

Comunicamos que nos dados divulgados hoje, segunda-feira, constam a soma de todas as notificações do último fim de semana.