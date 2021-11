Jaguar e carreta batem de frente em rodovia

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um Jaguar e uma carreta bateram de frente na BR-040, na altura do bairro Balneário Água Limpa, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta terça-feira (16).

O motorista da carreta contou à equipe de reportagem da TV Globo que havia saído de Ipatinga, no Vale do Aço, e seguia para Congonhas, mas não soube explicar como o acidente aconteceu e falou somente que, de repente, os veículos colidiram.

Há marcas de frenagem na pista e pedaços de peças automotivas. Nenhum dos dois motoristas se feriu.

Com o impacto da batida, a carreta e o Jaguar foram arremessadas para um lote, às margens da rodovia. A carreta ficou com a cabine retorcida e o Jaguar com a frente completamente destruída.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local, mas como não houve vítimas, orientou que os dois condutores fizessem o boletim de ocorrência pela internet.