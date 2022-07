Disse ainda que, logo após, o animal foi colocado em uma caçamba da subprefeitura de Porto Nacional e conduzido por funcionários para os mangues do lago, onde não há visita de pessoas. Já a Polícia Militar disse que foi até o lago após receber informações sobre tentativas de ataque ao animal. No local, os militares perceberam que o jacaré estava com lesões antigas, sem as patas dianteiras e provavelmente cego de um olho.