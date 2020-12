Itamar Borges destina R$200 mil para Santa Casa

Recurso será destinado para o custeio do atendimento de milhares de pacientes com qualidade e humanização

O deputado estadual Itamar Borges sempre foi um grande parceiro da Santa Casa de Votuporanga. Em 2020, ano em que o Hospital enfrentou muitas dificuldades por conta da Pandemia do Coronavírus, o parlamentar se comprometeu com a Instituição na busca por verbas para auxiliar nos custeios de atendimentos.

Como referência para 53 municípios da região, a Santa Casa enfrenta não apenas o Coronavírus (COVID-19), mas diversas doenças para as quais sempre está pronta para salvar vidas.

No dia 02 de dezembro, o resultado de todo empenho do deputado chegou, e a Instituição recebeu uma emenda no valor de R$200 mil, empenhada por ele. Recurso que chega em boa hora, para auxiliar o Hospital na manutenção dos serviços prestados à comunidade, principalmente aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

O vereador Daniel David, parceiro da Santa Casa, teve um importante papel nesta conquista junto ao deputado, que é do mesmo partido dele, reforçando o pedido do Hospital na busca da verba. O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu Itamar Borges pela emenda. “Este recurso será muito bem utilizado para a compra de medicamentos, materiais hospitalares e de consumo”, disse.