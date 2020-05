Isolamento social em Votuporanga é de 52%, aponta Sistema de Monitoramento Inteligente

Central de inteligência analisa dados de telefonia móvel para indicar tendências de deslocamento e apontar eficácia das medidas oficias.

O Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP) do Governo de São Paulo mostra que o percentual de isolamento social em Votuporanga foi de 52% nesta quinta-feira (30).

A central de inteligência analisa os dados de telefonia móvel para indicar tendências de deslocamento e apontar a eficácia das medidas de isolamento social. Com isso, é possível apontar em quais regiões a adesão à quarentena é maior e em quais as campanhas de conscientização precisam ser intensificadas, inclusive com apoio das prefeituras.

A recomendação para ficar em casa nesse momento é medida importante para evitar a propagação do novo coronavírus no Estado. “Estamos enfrentando um vírus que mata, e um vírus que infelizmente, nesse momento, não tem nem medicamento e nem vacina, tem apenas uma solução para salvar vidas, é ficar em casa e obedecer o isolamento social”, afirmou o Governador João Doria durante entrevista coletiva nesta quarta-feira (29).

No momento, há acesso a dados referentes a 104 cidades maiores de 70 mil habitantes, que podem ser consultados e estão também disponibilizados em gráficos no site www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/isolamento. O sistema é atualizado diariamente para incluir informações de municípios.

O SIMI-SP é viabilizado por meio de acordo com as operadoras de telefonia Vivo, Claro, Oi e TIM para que o Governo de São Paulo possa consultar informações agregadas sobre deslocamento no Estado. As informações são aglutinadas e anonimizadas sem desrespeitar a privacidade de cada usuário. Os dados de georreferenciamento servem para aprimorar as medidas de isolamento social para enfrentamento ao coronavírus.

“Gostaria de ressaltar: fique em casa. Nós precisamos elevar esse 48% (no Estado) que é a taxa de isolamento para a dentro da faixa de perto de 60%, senão esses números [casos e óbitos] vão crescer numa velocidade maior”, enfatizou o Secretário da Saúde, José Henrique Germann Ferreira.