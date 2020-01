Mulher que se bronzeava em praia de SP morre atropelada por trator: ‘Sem chão’

Uma mulher de 75 anos, atropelada por um trator enquanto tomava sol em uma praia de São Vicente, no litoral de São Paulo, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital onde estava internada. Familiares da vítima afirmam que o veículo era conduzido por um motorista sem habilitação que tentou fugir do local após o acidente, mas acabou sendo detido.

Conforme apurado pelo G1, o atropelamento ocorreu por volta das 9h do último domingo (29), na Praia do Itararé, em São Vicente. Segundo um familiar da idosa, que prefere não se identificar, ela tinha o costume de frequentar a praia que ficava em frente ao seu apartamento.

No dia do acidente, ela estava deitada em uma cadeira de praia, na faixa de areia, quando foi atropelada pelo veículo. Ao ter um dos braços e parte do abdômen e do tórax esmagados, a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de São Vicente, o antigo ‘Crei’.

Em entrevista ao G1 nesta quinta-feira (2), o familiar afirma que a idosa foi induzida ao coma devido a gravidade dos ferimentos. “Os remédios não davam conta da dor dela, então o médico a colocou em coma induzido. Depois, a levamos para o Hospital Ana Costa. Agora ela morreu e a família toda ficou sem chão”, desabafa.

O familiar aponta, também, a falta de responsabilidade da prefeitura em manter um funcionário sem habilitação para condução do trator em um local com grande fluxo de pedestres e banhistas. “Muitas pessoas com quem conversamos disseram que a praia estava lotada. Como pode alguém dirigir um trator em uma praia desse jeito?”, questiona.

“Além da tristeza, estamos indignados. O funcionário não era capacitado para conduzir uma máquina pesada e ainda tentou fugir, mas acabou sendo pego. Como família, estamos tentando nos organizar, mas alguém tem que ser responsabilizado pelo que aconteceu”, finaliza.

Em nota, a Prefeitura de São Vicente informou que lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com a família. A administração esclareceu que o veículo envolvido no acidente não é de propriedade da prefeitura, e sim de uma empresa contratada e responsável pelos profissionais que o operam.

Segundo a prefeitura, no momento do acidente, quem dirigia o veículo era um ajudante não habilitado. Isso ocorreu porque o motorista havia se ausentado temporariamente. Foi lavrado um boletim de ocorrência no mesmo dia e a Polícia Civil vai investigar o caso e promover a responsabilidade criminal pelo ocorrido, encaminhando o resultado das investigações à Justiça.