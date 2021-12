IPVA terá 9% de desconto para pagamento à vista; confira calendário

Quem escolher pelo parcelamento em 5 vezes, de fevereiro a junho, terá 5% de desconto; pacote de descontos foi uma maneira de amenizar alta de 22,54%, em média, no valor do imposto

A Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz) do Estado de São Paulo divulgou nesta terça-feira, 21, o calendário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2022. Segundo o Governo do Estado, os motoristas que decidirem pagar o imposto antecipado, em cota única, terão desconto de 9% para quem fizer o pagamento em janeiro. Nos últimos anos o desconto máximo era de 3%.

Para quem optar por pagar o tributo integralmente em fevereiro, ou preferirem parcelar, a redução será de 5%. Ainda será possível parcelar o tributo em cinco vezes — nos últimos anos, era possível dividir o pagamento do imposto em três parcelas.

Ainda segundo a Sefaz, para os donos de veículos 0 km, o desconto continua de 3% no pagamento até o quinto dia da emissão da nota fiscal, e os que preferirem também poderão parcelar em cinco vezes, sem desconto.

O pacote de descontos oferecidos pelo Governo do Estado foi adotado como uma maneira de amenizar o valor do tributo a ser pago pelo contribuinte. Neste ano, o valor venal dos veículos subiu 22,54% em média, egundo a pesquisa anual feita pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) a pedido da Sefaz.

O calendário com as datas de vencimento para o IPVA 2022 por final de placa pode ser consultado aqui.

Em São José do Rio Preto, a frota total sujeita ao recolhimento do IPVA 2021 foi de 258.630 veículos. Desse total, o saldo de arrecadação foi de R$ 243.397.588,76, enquanto que o saldo devedor é de R$ 22.119.978,23.

Felipe Nunes – diarioweb.com.br