Segundo o boletim de ocorrência, suspeito atirou contra a PM durante fuga, na madrugada do último sábado (3/8).

Um jovem de 22 anos morreu após trocar tiros com policiais do 9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), na madrugada do último sábado (3/8), no bairro João Paulo II, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Gabriel Santos Pereira era investigado por ao menos nove homicídios e estava foragido por um deles. Ele teria cometido os crimes na região norte da cidade. A informação é da Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe fazia um patrulhamento pelo bairro, localizado na região norte da cidade, quando viu um casal suspeito em uma moto Honda/Titan 160 vermelha. O motociclista, quando percebeu a presença da viatura, começou a fugir.

No cruzamento das avenidas Helena Gerosa Seconi com a avenida Anis Ali Haidar, o piloto abandonou o veículo e deixou a passageira, uma adolescente; depois correu para uma mata.

A equipe pediu apoio para fazer um cerco policial. Durante a estratégia, s militares viram Gabriel saindo do matagal e pulando a cerca de um depósito de gás, da rua Professor Ernesto Vieira, no bairro Residencial Rio Preto I.

A corporação iniciou buscas e varreduras pela área do depósito, quando foi surpreendida pelo motociclista a tiros. Os policiais revidaram alvejando o atirador por diversas vezes.

Uma ambulância do Resgate foi acionada, mas Gabriel não resistiu. Um caminhoneiro contou para a Polícia Civil que estava dormindo na cabine de seu caminhão quando ouviu o tiroteio. Ele contou que escutou os policiais gritando para alguém largar a arma, e em seguida ouviu os disparos.

O local passou por perícia e as quatro armas dos policiais envolvidos na ocorrência foram apreendidas. Com o corpo do investigado foi apreendida uma arma calibre 765.

A Polícia Civil vai investigar o caso.