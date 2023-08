Investigação: laudo das digitais confirma identidade de homem encontrado carbonizado em Votuporanga

A Polícia Civil da cidade ainda aguarda a chegada de um segundo laudo do IML (Instituto Médico Legal) que constatará o motivo da morte

Um laudo de digitais confirma a identidade do homem que foi encontrado carbonizado no dia 26 de julho, em uma reserva ecológica nas proximidades do IFSP. Trata-se de Jair de Jesus Teiche, de 65 anos, vítima que foi divulgada com exclusividade pelo A Cidade no início do mês.

Apesar de identificada a vítima, a Polícia Civil de Votuporanga segue com investigações e aguarda um laudo do IML (Instituto Médico Legal) para constatar o motivo da morte. Caso o óbito de Jair não seja apontado como morte natural, o trabalho de apuração segue com os policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) para esclarecer um possível crime.

Foi o que explicou o delegado responsável pelo caso, Rafael Latorre. Segundo ele, ainda não há previsão sobre quando esse documento deve ficar pronto. O trabalho da polícia agora depende somente da liberação do laudo pelo médico legista.

A identidade de Jair chegou a ser levada em questão, quando sua irmã Ivone Aparecida Teiche desconfiou da possibilidade de ser o irmão dela a vítima. Isso porque, Jair morava próximo ao local onde o corpo foi encontrado e teria saído de casa justamente no dia do incêndio, para sacar sua aposentadoria no banco e não retornou.

A família foi até a polícia e recebeu mais informações sobre o corpo, o que a levou a ter certeza, em seu coração, de que se tratava de seu irmão. Tudo isso, porque ela também foi, posteriormente, ao IML e o médico legista lhe confirmou se tratar de uma pessoa idosa, sem dentes e com uma cicatriz na cabeça, que eram as mesmas características dele.

Desde então, Ivone vive um dilema muito maior após a morte do seu irmão é a de saber que o corpo de Jair foi sepultado em uma vala comum, como indigente, no Cemitério de Votuporanga, sob a identificação J1167. Em contato com a reportagem, ontem, a irmã da vítima disse que já entrou com os trâmites para que o corpo seja exumado e sepultado no jazigo da família. “Eu levei os documentos para que isso seja realizado”, disse ela.

Legenda: Laudo das digitais revelou que o homem carbonizado era Jair de Jesus Teiche, de 65 anos

(Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda Cipriano

fernanda@acidadevotuporanga.com.br