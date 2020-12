Internada na UTI Covid, ex-prefeita de Fernandópolis é intubada

Fernandópolis – Assim como aconteceu com seu esposo, Avenor, a ex-prefeita Ana Bim também precisou ser intubada neste domingo, após piora no seu quadro de infecção.

O casal está na UTI da ala Covid da Santa Casa Fernandópolis desde o início da última semana.

O médico Avenor Bim foi intubado ontem após não reagir ao tratamento ao qual foi submetido.

Ambos estão com uma porcentagem considerável do pulmão comprometida. Avenor, com 85% e Ana Bim, com 50%.

