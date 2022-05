Internações por Covid-19 voltam a aumentar em cidades da região

As internações por COVID-19 aumentaram em seis cidades da região noroeste paulista. Os aumentos foram registrados em Bady Bassitt, Cedral, Ipiguá, Mirassol, Nova Granada e São José do Rio Preto (SP).

Segundo o relatório feito pelo Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) e obtido pela Gazeta do Interior, nas seis cidades houve aumento de internações pela doença, agora em maio. Somente do dia 1º até o último dia 16/05 foram 18 internações nestes municípios.

A cidade com o maior número é Rio Preto, com 10 internações, evidentemente pelo porte populacional. Em seguida vem Nova Granada com duas internações, Bady, Cedral, Mirassol e Ipiguá com uma internação cada. Potirendaba também teve duas internações agora em maio, porém, de uma semana para outra não houve aumento.

Os municípios de Guapiaçu, Ibirá, Nova Aliança e Uchoa, que são da região da Gazeta e pertencem à Divisão Regional de Saúde de Rio Preto, felizmente não registraram nenhuma internação por COVID-19, agora em maio, segundo o relatório.

Felizmente houve uma queda drástica no número de internações, de janeiro para maio. Nas 20 cidades da nossa região, somente nas quatro primeiras semanas do ano foram hospitalizados 570 pacientes. De janeiro até agora foram 1.215 internações, de acordo com o relatório.

O número de óbitos por COVID-19, felizmente, diminuiu drasticamente. Agora em maio, apenas quatro mortes foram registradas pela doença, sendo em uma Cedral, duas em Ibirá e outra em Rio Preto.