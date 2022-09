Inteligência emocional para os negócios será tema de palestra oferecida no dia 14

Parceria entre Sebrae e Prefeitura também oferecerá outras duas palestras em setembro voltadas para fortalecer o empreendedorismo

Preparar os empreendedores para alcançarem seus objetivos e obter sucesso profissional é uma das propostas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Votuporanga que, junto com o Sebrae e o Governo do Estado de São Paulo, por meio do programa Empreenda Rápido, oferecerá um ciclo de três palestras gratuitas neste mês de setembro.

A primeira delas tem como tema “Inteligência emocional para os negócios” para chamar a atenção para um assunto que normalmente não é diretamente relacionado aos negócios, mas que é de extrema importância. Por trás de toda gestão, há pessoas com emoções, e identificar os próprios sentimentos, acolher os colaboradores, superar adversidades, gerir bem as emoções e os relacionamentos podem ser a chave do sucesso do empreendedor. Demonstrar isso aos participantes é o objetivo da palestra.

A palestra será promovida no dia 14 de setembro, das 13h às 17h, no CEC (Centro de Educação e Cidadania) do bairro Sonho Meu. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet através do formulário: https://forms.office.com/r/NhrZDMyQg2

As outras duas palestras serão nos dias 21 de setembro, com o tema “Empreendedorismo”; e no dia 28 de setembro, com o assunto “Seja a direção do seu negócio”. As inscrições serão realizadas separadamente e os links das outras duas serão divulgados posteriormente. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3406-1488, ramal 29.