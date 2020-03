As inscrições para os Concursos Públicos nº 001/2020, nº 002/2020 e nº 003/2020 da Prefeitura de Votuporanga vão até a próxima quinta-feira (2/4), exclusivamente através do site www.publiconsult.com.br , da empresa PubliConsult, que fará a organização, aplicação e correção dos Concursos. No total, são 19 vagas a serem preenchidas.