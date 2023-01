Inscrições para Jovem Aprendiz da Tereos terminam dia 06/01

– A Tereos, uma das líderes mundiais na produção de açúcar, etanol e bioenergia, está com 16 vagas abertas para jovens aprendizes na área de Manutenção Automotiva da unidade Mandu, em Guaíra (SP).

As oportunidades são para jovens de 18 a 22 anos com ensino médio completo, que residam em Guaíra e tenham disponibilidade de horário para os períodos da manhã e tarde.

As inscrições vão até o dia 06 de janeiro. Os interessados deverão se inscrever por meio do link: https://vagas.com.br/v2466648

Serão 18 meses de programa, com início previsto para fevereiro de 2023. Além de salário compatível com o mercado, a Tereos também oferece plano de saúde, plano odontológico, transporte e ticket alimentação para os selecionados.

Paralelamente às atividades na área, os jovens aprendizes receberão um curso de Manutenção, com certificado, ministrado por profissionais do SENAI – parceiro do programa.

“É a primeira vez que oferecemos essa capacitação diretamente no local de trabalho, com a presença do SENAI também dentro da unidade. Isso propicia uma maior imersão e experiência prática. Os jovens aprendizes poderão aprender vivenciando a realidade do setor, acompanhando de perto o trabalho dos colaboradores enquanto são capacitados”, comenta Camila Matiuzzi, Gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional da Tereos.

Sobre a Tereos

Com visão de longo prazo no processamento de matérias-primas agrícolas e desenvolvimento de produtos alimentícios de qualidade, a Tereos é uma das líderes nos mercados de açúcar, álcool/etanol e amidos. Os compromissos do Grupo com a sociedade e com o meio ambiente têm contribuído com a performance da companhia no longo prazo, enquanto reforça nossa atuação responsável. O Grupo cooperativo Tereos reúne 12.000 agricultores e possui expertise reconhecida no processamento de beterraba, cana-de-açúcar, cereais e batata. Com 44 unidades industriais, operações em 13 países e o compromisso de 19.800 colaboradores, a Tereos atende seus clientes em seus mercados locais, com uma oferta ampla de produtos. Em 2021/22, o Grupo obteve um faturamento de € 5,1 bilhões.

Tereos no Brasil

A Tereos no Brasil é composta pela Tereos Açúcar & Energia Brasil, Tereos Amido & Adoçantes Brasil e Tereos Commodities Brasil. No noroeste do Estado de São Paulo, a Tereos Açúcar & Energia Brasil concentra suas sete unidades de processamento e duas refinarias. A Tereos Amido & Adoçantes Brasil, com operação em Palmital (SP), diversifica o portfólio da Tereos Brasil com a fabricação de produtos derivados de milho e mandioca. A Tereos Commodities opera como trading e possui escritórios em diversos países.