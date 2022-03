Inscrições do Processo Seletivo para Técnico em Educação se encerram no domingo

Profissionais irão atuar nas escolas municipais para atendimento de alunos com necessidades especiais

Segue até às 23h59 deste domingo (20/3) o período de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado 01/2022 para contratação de Técnicos em Educação X – Desenvolvimento Infantil II, que irão atuar nas escolas municipais da Prefeitura de Votuporanga para atendimento de alunos com necessidades especiais.

O edital de abertura das inscrições foi publicado em edição extra do Diário Oficial Eletrônico de segunda-feira (14/3) e pode ser conferido através do link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=MjMzNDM2

Com carga horária semanal de 40 horas e vencimento de R$ 1.666,10, os profissionais serão contratados temporariamente pelo prazo máximo de até um ano. Os candidatos deverão comprovar Ensino Médio completo. As inscrições poderão ser feitas até o dia 20 de março pelo site da Prefeitura (www.votuporanga.sp.gov.br) através do ícone Concursos Públicos, em Serviços ao Cidadão.

A classificação dos candidatos será por pontuação, de acordo com Avaliação de Títulos e Tempo de Experiência Profissional contidos no edital. Mais informações podem ser obtidas diretamente pelos telefones (17)3405-9713 e (17)3405-9700 ramal 9760 ou por e-mail no endereço rh@votuporanga.sp.gov.br.

Recorde de matrículas

A abertura do Processo Seletivo se fez necessária após a Secretaria Municipal da Educação registrar o ingresso de cerca de mil novos alunos nas 31 unidades de ensino da Prefeitura no início deste ano. Um número recorde, nunca antes registrado, que chega a ser praticamente o dobro da média de novas matrículas para o período.

Mais de 120 educadores já foram contratados neste ano para o atendimento de alunos com necessidades especiais e o processo seletivo permitirá ampliar esse número para atender a demanda existente.