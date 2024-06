Inova Comércio 2024: Senac Votuporanga e parceiros lançam projeto de educação profissional gratuita para trabalhadores

O objetivo é promover um melhor desempenho do comércio, por meio da qualificação de seus profissionais; as aulas começam em 16 de julho

Com o objetivo de melhorar ainda mais o desempenho dos trabalhadores do comércio e consequentemente da economia local, o Inova Comércio 2024, projeto criado pelo Senac Votuporanga em parceria com o SinComércio, Sebrae e Associação Comercial de Votuporanga, vai oferecer educação profissional gratuita para os profissionais do comércio.

Lançado oficialmente na manhã do dia 18 de junho, em um evento que reuniu a classe empresarial, imprensa e autoridades da cidade na Associação Comercial de Votuporanga, o Inova Comércio 2024 visa colaborar com a melhoria das vendas no comércio por meio de aulas gratuitas ministradas por docentes do Senac e Sebrae Votuporanga.

Durante o processo de aprendizagem, que vai de 16 de julho até 28 de novembro, os trabalhadores desenvolverão habilidades que vão ajudá-los a aumentar as vendas e potencializar as oportunidades de sucesso. As vagas são 100% gratuitas e fazem parte do Programa Senac de Gratuidade, que tem como objetivo promover educação profissional qualificada às pessoas com renda familiar mensal per capita que não ultrapasse dois salários mínimos federais por pessoa.

Confira os cursos do Inova Comércio 2024:

Inteligência emocional em vendas: serão desenvolvidas técnicas de inteligência emocional e autoconhecimento para aplicar em negociações e vendas, priorizando a excelência no atendimento de clientes.

Trade marketing com base em estratégias de canais de distribuição física e virtual: aprenderão a planejar ações de trade marketing a partir da análise das relações entre os consumidores finais e os fornecedores, canais e pontos de venda digitais ou físicos.

Estratégias de negociação para o vendedor: serão desenvolvidas técnicas de negociação em vendas para alcançar melhor performance de resultados nos processos comerciais e excelência no atendimento.

Técnicas de vitrinismo: aprenderão a elaborar, apresentar e executar projetos de vitrine para diferentes ambientes de comércio e vendas.

Inscrições

As inscrições para participar do Inova Comércio 2024 serão realizadas de 26 de junho a 5 de julho, na Associação Comercial de Votuporanga, rua Mato Grosso, 3531 – Santa Eliza – Votuporanga/SP, no horário comercial. As aulas acontecerão às terças-feiras e às quintas-feiras, das 8h às 10h.

Serviço:

Inova Comércio 2024

Senac Votuporanga

Endereço: Rua Guaporé, 3.221 – Nova Boa Vista – Votuporanga/SP

Informações: https://www.sp.senac.br/senac-votuporanga