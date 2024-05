Inmet: onda de calor de ‘grande perigo’ persiste até sábado no Estado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu uma extensão do alerta de grande perigo devido à onda de calor que assola o estado de São Paulo, incluindo a capital, até sábado (11). Anteriormente programado para encerrar nesta quinta-feira (9), o alerta agora permanece em vigor.

Uma onda de calor é identificada quando as temperaturas ultrapassam 5ºC acima da média por um período superior a 5 dias consecutivos. Este aviso meteorológico, classificado como de grande perigo, representa o nível mais elevado em uma escala que inclui outros dois níveis: perigo potencial e perigo. De acordo com o Inmet, as altas temperaturas esperadas representam um risco significativo para a saúde pública.

A única exceção à abrangência deste alerta é a faixa litorânea, influenciada por uma frente fria que, no entanto, apresenta baixa intensidade. Segundo a Climatempo, na sexta-feira (10), são esperadas chuvas leves na região litorânea, enquanto a capital e o interior permanecem quentes e secos.

Segundo o Metrópoles, para o fim de semana do Dia das Mães, a previsão é de céu ensolarado e temperaturas elevadas em todas as regiões do estado de São Paulo.

