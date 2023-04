Influenciador Agenor Tupinambá entrega capivara ‘Filó’ ao Ibama, em Manaus

Ele tinha um prazo de seis dias para entregar a capivara às autoridades. O limite expirou na segunda (24)

Agenor Tupinambá, 23, conhecido por mostrar a rotina da capivara “Filó” nas redes sociais, se despediu do animal nesta quinta-feira (27). Com ajuda de apoiadores da causa animal, o fazendeiro entregou o mamífero ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), em Manaus.

Conforme o G1, a capivara foi transportada em um avião de Autazes, a 113 quilômetros da capital amazonense, até o aeroclube de Manaus, onde agentes do órgão aguardavam no local. ‘Seu verdadeiro habitat natural é meu coração’, escreveu o influencer em nota de despedida nas redes sociais.

DENÚNCIA DE MAUS-TRATOS

O influenciador Agenor foi denunciado por suspeita de abuso, maus-tratos e exploração animal, ele tinha um prazo de seis dias para entregar a capivara às autoridades. O limite expirou na segunda (24).

“Tivemos uma reunião com o Ibama, onde foi feito um acordo, porque eles não iriam conseguir chegar até onde estava a ‘Filó’. Transportar ela de carro pela estrada seria muito estressante, então foi montada essa logística para trazê-la até Manaus”, disse.

Mesmo com a entrega de “Filó” ao Ibama, Agenor contou que ainda terá que pagar as multas de mais de R$ 17 mil impostas pelo órgão. Para conseguir o recurso, o fazendeiro contou que deve abrir uma “vaquinha” online nos próximos dias.

NOTA DE AGENOR SOBRE ENTREGA “FILÓ”:

Essa mensagem é para todos. É para quem duvidou de mim e para quem sempre teve certeza de quem eu sou. É dedicada aos que me acompanham desde o começo e aos que acabaram de chegar.

Hoje, eu manifesto a minha maior prova de amor pela Filó. É importante registrar que eu nunca fui contra e jamais impediria que a minha amada Filomena um dia se integrasse com um bando de capivaras para seguir sua vida. Foi justamente para isso que eu a salvei, cuidei e guardei um sentimento enorme no meu peito por ela.

Eu também sei que aconteceram equívocos, e garanto que os erros que cometi foram inconscientes, sem má índole e nem qualquer tentativa de exploração. Absolutamente nenhum vídeo com ela me trouxe qualquer resultado financeiro. Era apenas eu com um celular na mão, registrando a minha própria vida ribeirinha.

E depois desses dias de muito diálogo, incluindo com o IBAMA, o apoio de amigos incansáveis e de pensar em todas as possibilidades, eu e minha família nos despedimos da Filó.

Em conciliação, o IBAMA deu a possibilidade para que a Filó ficasse próxima de mim e encontrasse um bando de capivaras para integração. Porém, aqui sabemos da dificuldade de encontrar um bando e dos riscos que ela poderia correr.

Essa decisão dolorosa é pelo bem dela, ainda que isso me custe não ver mais seus pulinhos pra nadar e sua carinha comendo capim. E de tantos lugares para a Filó estar, o seu verdadeiro habitat natural é o meu coração e de lá ninguém arranca.

E hoje eu também me liberto de qualquer necessidade de provar meu amor pela Filó e por outros animais. Eles sabem! Eu me liberto de qualquer julgamento que vá contra os meus valores e ideais, eu sei o homem que eu quero me tornar.

Minha gratidão aos meus pais e irmãos, ao suporte jurídico que me foi concedido pela Deputada Joana Darc, aos amigos, seguidores e todos que me acompanharam até aqui.

E finalmente a você, Filó. Eu te amo e fui extremamente feliz ao seu lado, e continuarei com você aonde quer que você esteja.

Com amor e muita fé de que tudo vai dar certo,

