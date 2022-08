Incêndios destroem vários hectares de propriedades rurais da região

Dois incêndios de grandes proporções, neste último fim de semana, destruíram vários hectares de plantações e também de pastagem, na região. Em um sítio de Potirendaba (SP), animais foram cercados pelas chamas e precisaram ser retirados às pressas.

Segundo os moradores, o primeiro incêndio aconteceu neste último domingo (28/08), em uma plantação de cana-de-açúcar de uma propriedade rural próximo ao bairro rural Cana do Reino, de Potirendaba. Em seguida as chamas atingiram uma grande área de pastagem ao lado e animais ficaram cercados pelo fogo, onde precisaram ser retirados do local.

Após várias horas de combate, o incêndio foi controlado por brigadistas de uma usina da cidade. A área atingida é de aproximadamente 44 hectares.

O segundo incêndio aconteceu no começo da noite de ontem, no Residencial Villas Boas, em Urupês (SP). Segundo um morador que enviou vídeos para a Gazeta, o fogo foi criminoso e atingiu uma área de pastagem.

Ele relata que, por pouco, as chamas não atingiram uma subestação de energia elétrica, que fica próxima do local. Moradores tentaram ajudar a apagar o fogo com mangueiras de jardim, mas um caminhão de uma usina chegou a tempo e conseguiu apagar o incêndio.