Incêndio de grandes proporções destrói indústria de tratamento de resíduos em Votuporanga

Na madrugada deste sábado, um incêndio de grandes proporções atingiu a indústria Mejan Ambiental, localizada no 5º Distrito Industrial de Votuporanga. Desde o início do fogo, a equipe da empresa, juntamente com o Corpo de Bombeiros, tem trabalhado incansavelmente para conter as chamas.

Segundo informações obtidas pela nossa equipe, mais de 20 bombeiros de Votuporanga, Fernandópolis e São José do Rio Preto estão no local. Além disso, 12 viaturas terrestres e uma aeronave foram mobilizadas para auxiliar no combate ao incêndio. O barracão principal da empresa foi totalmente destruído, mas as equipes seguem atuando para evitar que o fogo se espalhe para outras áreas da indústria.

A Prefeitura de Votuporanga, Defesa Civil, Usina Cofco e outras entidades locais também estão dando suporte à operação, reforçando o esforço conjunto para controlar a situação.

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.

Mais atualizações em breve.