Incêndio atinge usina e mobiliza bombeiros da região

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um incêndio de grandes proporções atingiu na manhã de ontem (10) uma montanha de bagaço de cana na usina Nova Unialco, em Guararapes.O fogo começou no estoque de biomassa e…

Um incêndio de grandes proporções atingiu na manhã de ontem (10) uma montanha de bagaço de cana na usina Nova Unialco, em Guararapes.

O fogo começou no estoque de biomassa e mobilizou equipes de bombeiros de Araçatuba, além de brigadistas e caminhões-pipa de outras usinas da região. As imagens registradas com uma câmera de celular são impressionantes. Redemoinhos de fogo são levantados pelo vento. O incêndio também provocou muita fumaça.

Em nota, a usina informou que, por precaução, as atividades foram interrompidas e o local foi evacuado.

A empresa reforçou que não pratica queima de cana, pois a colheita é totalmente mecanizada. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.