Incêndio atinge indústria em Valentim Gentil

Valentim Gentil – Um incêndio ocorrido na noite desta segunda-feira (26) atingiu uma indústria de espumas na cidade de Valentim Gentil. O incidente aconteceu na indústria Espumas D’Brito, que fica localizada em Valentim Gentil, no Distrito Industrial José Marciano da Silva.

Segundo informações, o incêndio começou por volta das 19h45min e destruiu um caminhão que estava estacionado dentro da indústria. O Corpo de Bombeiros de Votuporanga e a Defesa Civil foram acionados para o combate ao incêndio e conseguiram conter as chamas e evitar maiores estragos.

De acordo com o subtenente Kitamura, do Corpo de Bombeiros de Votuporanga, a preocupação era de que o fogo se alastrasse rapidamente por conta da espuma ser um material altamente inflamável. “Até por isso quando recebemos o chamado viemos quase que com o nosso efetivo máximo da noite, para evitar que o incêndio tomasse grandes proporções. Felizmente foi uma ação rápida em conjunto com a Defesa Civil que conseguimos controlar a situação”, disse.

De acordo com informações, o fogo teria começado em um caminhão de espumas da empresa e acabou se alastrando. O caminhão estava carregado com espumas e parte da carga ficou completamente destruída.

Além do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, a prefeitura de Valentim Gentil também enviou um caminhão pipa para ajudar no combate as chamas. Apesar do susto, o acidente não deixou vítimas. Os motivos do acidente ainda estão sendo investigados.

Foto: Jornal A Cidade