Fumaça invadiu a Avenida Abelardo Menezes, que precisou ser interditada. Vento contribuiu para que o fogo se espalhasse e o Instituto Florestal da Unesp de Rio Preto também foi atingido.

O incêndio na vegetação no antigo Instituto Penal Agrícola (IPA), em São José do Rio Preto/SP, nesta quarta-feira (9), atingiu uma área equivalente a 300 campos de futebol. Segundo a Defesa Civil, foi a maior queimada dos últimos 12 anos no local.