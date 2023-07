Inauguração da Iluminação da Arena Plínio Marin está prevista para setembro

Prefeitura de Votuporanga busca grandes nomes do futebol para a inauguração

A tão aguardada inauguração da iluminação da Arena Plínio Marin está prevista para o mês de setembro, segundo informações extraoficiais coletadas pelo Portal Votumais. Recentemente, em seu programa “Os Donos da Bola”, o apresentador e ex-jogador Neto mencionou sua intenção de participar da inauguração com um jogo comemorativo, ao lado de veteranos do futebol. Durante um bate-papo descontraído com o votuporanguense Rogério Assis, conhecido como Canhão, o apresentador demonstrou entusiasmo com a possibilidade de estar presente no evento.

A Prefeitura, por sua vez, está em negociações para trazer não apenas o Craque Neto, mas também outros ex-jogadores e personalidades do futebol nacional. A entrega da iluminação estava inicialmente prevista para o mês de agosto, em comemoração ao aniversário da cidade, porém, para garantir a máxima qualidade e padrão elevado, a empresa responsável pela obra realizará os últimos testes, adiando a inauguração para o mês seguinte.

A expectativa é de que a inauguração seja um grande espetáculo dentro das quatro linhas, e a Prefeitura está empenhada em organizar um evento memorável. No entanto, vale ressaltar que a participação de Neto ou de outros jogadores ainda não é oficial, estando sujeita à situação financeira da prefeitura. O Portal Votumais, em busca de mais informações, questionou o prefeito Jorge Seba, que, sempre atencioso, afirmou que o sonho é realizar uma partida marcante para celebrar a inauguração. Agora, resta aguardar ansiosamente o anúncio oficial da data e os nomes do futebol que estarão presentes neste grande momento para o esporte votuporanguense.