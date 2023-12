Imagem de Nossa Senhora grávida fica intacta após tempestade que destelhou igreja em Rio Preto

Temporal que atingiu São José do Rio Preto deixou 25 mil moradores sem energia elétrica, derrubou árvores e provou danos no último domingo (17)

Uma igreja católica tradicional de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, foi destelhada pelo forte temporal que atingiu a cidade, no último domingo (17). A chuva e o vento forte derrubaram telhas, destruíram estátuas de santos e alagaram a paróquia Nossa Senhora do Sagrado Coração, no bairro Redentora, de alto padrão. Para a surpresa dos fiéis, uma imagem de Nossa Senhora da Expectação, popularmente conhecida como “Nossa Senhora Grávida”, ficou intacta após a tempestade.

De acordo com a Defesa Civil, a igreja apresenta o risco de queda de telhas e outros materiais e, por isso, foi interditada na manhã desta segunda-feira (18).

A chuva também prejudicou outros pontos da cidade – 25 mil pessoas ficaram sem energia elétrica; ao menos 60 quedas de árvores e muitos galhos foram contabilizados pela Defesa Civil. A repórter Melissa Alcântara, do SBT Interior, registrou momentos após algumas das ocorrências.