Marcelinho Carioca reaparece em vídeo e explica motivo do sequestro

O ex-jogador Marcelinho Carioca ressurgiu na internet após ser sequestrado no último domingo (17).

Com um hematoma no olho esquerdo, o atleta anunciou que, após o show do Thiaguinho na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, saiu com uma mulher casada.

Ao ser descoberto, o marido dela teria levado os dois para um cativeiro e os agredido.

“Bem, gente, eu estava no show em Itaquera, curtindo lá um samba, e aí eu saí com uma mulher que é casada, fui saber depois. Aí o marido dela pegou, me sequestrou, me levou e esse foi o B.O.”, diz o ex-atleta, com a voz trêmula. A mulher aparece em seguida, confirmando a história.

Antes de ser encontrado, a Polícia Militar de São Paulo (PM-SP) confirmou a principal suspeita sobre o desaparecimento do ex-jogador Marcelinho Carioca anunciando que ele foi sequestrado. A corporação também prendeu dois suspeitos de participarem do crime.

Além disso, o carro de Marcelinho, uma Mercedes CLA, foi encontrado pela PM em Itaquaquecetuba, município na Região Metropolitana de São Paulo. Vídeos mostram o momento em que os agentes inspecionavam o carro em uma rua estreita em busca de informações que ajudassem a encontrar o ex-atleta.

As prisões ocorreram no local onde o carro foi encontrado e a Delegacia Antissequestro (DAS) foi acionada. A identidade dos suspeitos não foi divulgada e o caso foi inicialmente registrado como “desaparecimento de pessoa e localização de veículo”, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública).

Ex-jogador, ele tem passagens pelo Flamengo, Vasco, Santos e é ídolo do Corinthians, clube pelo qual é o quinto maior artilheiro da história. Além de ex-atleta, ele também chegou a ocupar cargo na Câmara dos Deputados, por poucos meses em 2015. DCM