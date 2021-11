Ilha Solteira – cobra é achada em moto

Uma cobra de mais de um metro de comprimento foi encontrada dentro de uma motocicleta no bairro Jardim Aeroporto, em Ilha Solteira, anteontem (16).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quem notou que a serpente estava na moto foi um cachorro, que acabou chamando a atenção do dono. Ao perceber a cobra, o morador acionou o Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros que foram até o local tiveram que desmontar parte da moto para capturar a cobra. Toda a ação foi gravada pelos moradores e o tamanho da serpente impressionou.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o morador informou que trabalha em uma usina e ele acredita que a cobra tenha entrado no veículo no local.

O animal resgatado foi solto pelos bombeiros em um habitat seguro

Ilha de Notícias