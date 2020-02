IFSP Votuporanga oferece 30 vagas para curso extensivo gratuito preparatório para o Enem 2020

Curso extensivo abordará Redação, Matemática e Ciências da Natureza

O Câmpus Votuporanga do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) oferece 30 vagas para curso preparatório para o Enem 2020, a ser realizado entre março e julho, de segunda a sexta-feira, no período matutino, das 8h55 às 11h40.

O IFSP informa que as vagas serão preenchidas presencialmente, por ordem de chegada, no dia 21/02, nos dias 27 e 28/02 (após o feriado de carnaval), e na semana do dia 02/03 a 06/03, diretamente na Coordenação de Extensão. A recomendação da instituição é para que os interessados compareçam já no dia 21/02.

Além das aulas com conteúdo de redação, matemática, química, física e biologia, os estudantes terão simulado semanal, sempre às sextas, e poderão complementar os estudos com plantão de atualidades às terças a tarde, e de resolução de exercícios de matemática às quartas a tarde.

Segundo o IFSP, até o momento, os egressos dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio das turmas de 2019 já alcançaram 45 aprovações no Sisu 2020 e em vestibulares de universidades públicas. Os interessados no cursinho preparatório, portanto, terão aula com os mesmos professores dos curso regulares de Ensino Médio.

O edital, as orientações necessárias e a documentação para inscrição estarão disponíveis no site do Câmpus Votuporanga a partir desta quinta-feira (20/02): vtp.ifsp.edu.br

Não há taxa de inscrição e o curso é gratuito. Maiores informações pelo telefone 17 3426 6998.