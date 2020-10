As inscrições já estão abertas e seguem até 15 de novembro

O IFSP São Paulo, em parceria com Universidade Aberta do Brasil (UAB) e o Polo UAB Votuporanga, abre processo seletivo para curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Docência para a Educação Profissional e Tecnológica, na modalidade a distância. As inscrições já estão abertas e seguem até 15 de novembro. A qualificação é uma realização do Instituto Federal do Estado de São Paulo, em parceria com o Polo UAB Votuporanga e Universidade Aberta do Brasil (UAB)