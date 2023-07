As obras da tão esperada escola infantil no bairro Carobeiras estão a todo vapor! O prefeito Jorge Seba, acompanhado do Secretário de Educação, Marcelo Batista, e de Obras, Salvador Castrequini, visitou o local para acompanhar o andamento dos trabalhos dessa unidade que irá atender até 188 crianças, com idades entre 0 a 5 anos.