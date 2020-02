Idosos participam de ações no Parque da Cultura

Na última semana, os atendidos do Centro de Convivência do Idoso (CCI 2) “Walter Guerche” e do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Leste participaram de uma grande ação no Parque da Cultura. A iniciativa foi realizada por meio de parceria com a Secretaria da Cultura e Turismo, que forneceu oficineira, materiais e todo espaço.

Comandados por Rodrigo Garcia, da Roma Academia de Dança, os idosos tiveram oficina de dança e ninguém ficou parado. O objetivo foi complementar o trabalho socioeducativo realizado pelos educadores sociais.

Em seguida, os idosos tiveram oficina de artesanato. Eles confeccionaram suas próprias máscaras carnavalescas. Cada um escolheu sua cor e decorou com lantejoulas e brilho.

A aposentada Creusa Aparecida da Conceição Nunes Pereira, de 63 anos, ama artesanato, mas até agora não havia feito nenhum adereço para brincar o Carnaval. Para ela, confeccionar com suas próprias mãos o artefato trouxe distração e ajudou ainda mais a exercer sua criatividade. “Escolhi a cor rosa e decorei porque gosto muito de brilho”, disse.

Ela frequenta o CCI 2 e diz que se sente muito acolhida pela equipe. “É uma verdadeira família, me sinto abraçada pelos funcionários”, falou.

Nara Freitas Nascimento, de 60 anos, é frequentadora do Centro de Convivência do Idoso 2, mas também já passou pelo CRAS Leste. Ela já garantiu sua máscara. “Adoro artesanato, inventar e recriar. Participar desta atividade me trouxe calma e esquecer os problemas do dia a dia”, disse.

O aposentado Sebastião Lio, que frequenta o CRAS Leste, também confeccionou sua máscara.

O Secretário de Assistência Social, Thiago Augusto Francisco, esteve presente na ação e acompanhou de perto todo trabalho. Para ele, é de extrema importância que a terceira idade participe das atividades realizadas na rede. “Sempre tem adesão dos idosos nas integrações que fazemos. É gratificante ver que eles estão cada vez mais ativos e gostam de participar. Temos ótimos profissionais que se dedicam em cuidar com muita atenção e carinho dos nossos idosos. Os atendimentos e os serviços são totalmente gratuitos”.

A coordenadora do CRAS Leste, Denise de Oliveira, contou que a atividade de integração cultural teve início com grupo socioeducativo, realizando o resgate histórico da data comemorativa, enaltecendo a vivência dos idosos, principalmente no contexto da convivência familiar e comunitária. “Vamos encerrar com a oficina de dança, na próxima sexta-feira (21/2), onde os idosos vão poder relembrar as músicas da sua época, as marchinhas, e usar as máscaras que eles mesmos confeccionaram”.

Denise Del Moro, coordenadora do Centro de Convivência do Idoso 2, disse que a confecção de máscaras, símbolo da festa cultural brasileira, teve como objetivo resgatar o carnaval de época. “Buscamos promover um momento para relembrar e reviver essa época”, falou.

Oficinas de artesanato e jogos de tabuleiro

A parceria da Secretaria da Cultura e Turismo com a Assistência Social em oferecer atividades de integração cultural ao público idoso tem como objetivo promover a interação entre os participantes através dos jogos, estimular a criatividade através da confecção de materiais e trazer um pouco da cultura carnavalesca que agita a região nessa época do ano.

As oficinas de artesanato e jogos de tabuleiro são promovidas todas as terças-feiras, às 15h, no Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”, localizado na Av. Francisco Ramalho de Mendonça, 3112 (Parque da Cultura).

Para a Secretária da Cultura e Turismo, Silvia Stipp, o Centro de Cultura e Turismo é um espaço propício para receber atividades em grupo, recreação, troca de conhecimentos. “Esperamos que outras parcerias possam acontecer para que a população de Votuporanga e toda a região se beneficie da programação cultural”. Atualmente, além da Assistência também a Secretaria de Desenvolvimento Econômico desenvolve no Parque da Cultura os cursos de artesanato.