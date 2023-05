Idoso não resiste a ferimentos de acidente e morre no hospital

Causas do choque entre bicicleta e automóvel serão investigadas

Vítima de acidente de trânsito, um homem de 68 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital nesta quinta-feira (25). De acordo com informações do boletim de ocorrência, Paulo Takazi Obana deu entrada no Hospital de Base no mesmo dia para internação após envolvimento em um choque entre bicicleta e automóvel.

A morte da vítima foi constada pelo médico responsável às 20h45, com hipótese diagnóstica de ‘trauma’. Ainda de acordo com o documento, “não há nenhum registro a respeito do acidente que vitimou o idoso. Também não há dados nos documentos encaminhados pela Unidade de Saúde sobre o local onde o suposto choque teria ocorrido”.

Os dados que constam no BO foram inseridos após extração da guia de encaminhamento de cadáver e ficha de internação do paciente, enviados pelo hospital por e-mail. Foi expedida requisição para exame necroscópico do corpo no IML e o caso, registrado como ‘morte suspeita’, foi encaminhado para o distrito policial correspondente a área dos fatos, onde será investigado.