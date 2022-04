Um idoso de 63 anos morreu vítima de dengue hemorrágica na noite do último sábado (23/04/2022), em Nova Aliança (SP). Ubiraê da Silva trabalhava na farmácia de um irmão dele, em Potirendaba (SP).

“Na sexta-feira, quando ele internou, as plaquetas dele estavam em 13 mil e no sábado caíram para 6 mil, sendo que o normal é 150 mil. Por volta das 20h os médicos iniciaram uma aplicação de plasma para o aumento das plaquetas. A aplicação terminou às 21h38 e quando foi 21h40 meu irmão infelizmente morreu. Nós acreditamos que possa ter sido uma reação da aplicação do plasma”, explica Ubirajara.