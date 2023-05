Dia Mundial Sem Tabaco: saiba como parar com o hábito

Médico da Família e Comunidade de Votuporanga, Dr. Ernesto Hoffmann, deu dicas

O dia 31 de maio é marcado pelo Dia Mundial Sem Tabaco. A data foi criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) com o objetivo de alertar sobre as doenças relacionadas ao tabagismo.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a cada ano, mais de 8 milhões de pessoas morrem devido aos impactos da indústria do tabaco. O tabagismo faz parte da Classificação Internacional de Doenças (CID) como uma doença crônica. Por isso, quem fuma está sujeito às recaídas –mas isso não deve ser motivo para não se tentar.

Para quem decide parar de fumar, os sintomas da abstinência da nicotina estão entre os principais desafios. No entanto, as reações, que podem incluir irritabilidade, dor de cabeça, e alterações do sono, são passageiras e tendem a desaparecer em algumas semanas.

Para ajudar neste desafio, o médico da Família e Comunidade do SanSaúde, Dr. Ernesto Hoffmann, apontou algumas estratégias:

Tenha determinação Marque um dia para parar Corte gatilhos do fumo Escolha um método Encontre substitutos saudáveis Livre-se das lembranças do cigarro Encontre apoio de amigos e familiares Escolha a melhor alimentação Procure apoio médico Troque experiências em um grupo de apoio

Para Dr. Ernesto, parece clichê, mas principalmente é preciso força de vontade. “É fundamental ter colocado na cabeça este desejo. O restante, ou seja, o suporte emocional, o apoio do grupo e os tratamentos medicamentosos irão complementar essa vontade por parte do paciente”, disse.

Grupo antitabagismo

O SanSaúde apoia os pacientes quanto ao fim do vício, inclusive com o grupo antitabagismo lançado há dois anos.

A iniciativa faz parte dos serviços preventivos da operadora para seus usuários, como forma de garantir mais saúde e qualidade de vida. O grupo consiste em encontros presenciais realizados em horário não comercial, para que mais pessoas participem. “Ao todo são entre 6 a 7 encontros, onde os 4 primeiros são semanais e os demais quinzenais”, disse.

Os encontros têm uma hora e meia de duração e abordam temas e dúvidas relacionados ao abandono do tabaco. Também são prescritos medicamentos aos pacientes que quiserem fazer o uso destes para parar de fumar. O próximo grupo terá início no segundo semestre.

Os grupos são um momento de reflexão para os pacientes, além de propiciar a interação com outras pessoas que vivem o mesmo tipo de desafio. “Os participantes podem se apoiar mutuamente e com as orientações passadas, juntamente com os medicamentos e as estratégias ensinadas, tornando mais fácil a empreitada do que quando a pessoa tenta fazer isso por conta própria”, destacou o profissional.

Pare já!

Cortar o cigarro traz vários benefícios à saúde. O maior deles está relacionado, sem dúvidas, à expectativa de vida: fumantes têm cerca de 30 vezes mais chance de desenvolver câncer de pulmão, quando comparados a pessoas que nunca fumaram. Em relação a pessoas que continuam fumando, por exemplo, um ex-fumante de 30 anos de idade ganha quase 10 anos de expectativa de vida.

Os benefícios de parar de fumar também estão relacionados à qualidade de vida e incluem:

– Em 20 minutos, caem a frequência cardíaca e a pressão arterial.

– Em 12 horas, o nível de monóxido de carbono no sangue retorna a valores normais.

– Entre 1 a 9 meses, diminuem a tosse e a falta de ar.

– Em 1 ano, o risco de doença cardíaca coronária é cerca de metade do de um fumante.

– Em 10 anos, o risco de câncer de pulmão cai para cerca da metade de um fumante.

– Em 15 anos, o risco de doença cardíaca coronária é o de um não fumante.

REPORTAGEM: VOTUNEWS