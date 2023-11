Idoso morre em queda de caixa d´água em chácara de Parisi

IDOSO MORRE EM QUEDA DE CAIXA D’ÁGUA EM CHÁCARA:

O homem morreu neste sábado ao cair de uma caixa d’água de aproximadamente 10 metros de altura em uma chácara às margens da vicinal que liga os municípios de Parisi e Pedranópolis.

Imediatamente, as equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados, mas ao chegarem no local foi constatado o óbito do senhor. Os detalhes do incidente são investigados pelas autoridades.