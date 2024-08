Idoso morre após se engasgar com pedaço de carne

Um idoso de 75 anos morreu neste domingo (11) em Rio Preto após ficar engasgado com pedaço de carne. De acordo com informações do registro policial, o caso ocorrido por volta de 16h, foi qualificado como ‘morte suspeita’ e será investigado.

No documento policial consta que “uma funcionária da UPA Tangará encaminhou mensagem por e-mail com a guia de encaminhamento de cadáver de Shiderley Inacio da Silva, o qual teve obstrução de vias aéreas por carne, sendo retirado um pedaço de carne de aproximadamente 3-4 cm das vias aéreas durante a reanimação, evoluindo a óbito no dia 11/08/2024 às 16h05”.

O corpo foi encaminhado por veículo funerário para o Instituto Médico Legal (IML) de Rio Preto, para que passasse por exame necroscópico. A documentação terminou encaminhada para o distrito policial correspondente a área dos fatos que, conforme mencionado, vai investigar o caso. Não há informações sobre velório e/ou enterro do idoso. Gazeta de Rio Preto