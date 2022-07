De carrocerias a implementos agrícolas, Expo Show terá mais de 15 expositores

Além de momentos de lazer e diversão, a festa do aniversário de Votuporanga vai movimentar a economia com grandes empresas

Um espaço de lazer, diversão, boa comida, resgate das tradições e muitas oportunidades de negócios. Este será o ambiente da Expo Show Votuporanga 2022, que além de atrações musicais de renome nacional, terá também a participação de grandes empresas da cidade e da região, que irão expor seus produtos e serviços durante os quatro dias da festa.

Uma delas é a Facchini Implementos Rodoviários, uma das maiores a mais respeitadas indústrias do setor na América Latina. A empresa levará para a Expo Show algumas de suas carrocerias, que ficarão expostas durante os quatro dias da festa.

Outra grande empresa que também garantiu presença na Expo Show é a Massey Ferguson, referência no mercado agrícola brasileiro. De 5 a 8 de agosto ela irá apresentar soluções de conectividade e agricultura de precisão para reduzir o uso de insumos, aumentar a rentabilidade e maximizar o tempo de atividade na lavoura.

Recém-chegada em Votuporanga, a Fiat Caminho fez questão de mostrar sua força também durante o evento. No stand da concessionária serão expostos vários modelos da marca, com condições especiais. Já que o assunto é veículos, a Albatroz Honda não poderia ficar de fora. As motos mais desejadas do Brasil estarão na Expo Show, também com condições imperdíveis.

A ACV (Associação Comercial de Votuporanga), por sua vez, vai levar para a festa o projeto “ACV Itinerante”, onde serão oferecidos vários serviços gratuitos para a população, além, é claro, de valorizar a campanha do Dia dos Pais no comércio local.

Outra grande oportunidade de negócio será oferecida no stand da Baruc Colchões. Com preço de fábrica, os produtos serão comercializados em até 18 vezes sem juros. Já a Oral Unic irá montar um espaço especial para tirar todas as dúvidas da população sobre odontologia.

E que tal economizar ao mesmo tempo em que se contribui com o meio ambiente? Essa possibilidade será apresentada no stand da New Solar, que é especialista em soluções tecnológicas para energia fotovoltaica. E por falar em tecnologia, a MC Indústria de Implementos Agrícolas vai expor toda a sua gama de produtos que busca facilita a vida do homem do campo.

A Alles Gestão de Serviços, que é autoridade quando o assunto é engenharia de movimentação também já tem presença garantida na Expo Show Votuporanga 2022. Além de especialista no planejamento e desenvolvimento de projetos voltados à movimentação de cargas, a empresa possui uma completa frota para locação, com guindastes, gruas, caminhões munck, plataformas elevatórias, manipuladores telescópicos. Alguns desses materiais ficarão expostos na festa.

As milhares de pessoas que passarem pela Expo Show também terão a oportunidade de eternizarem esse momento com a Cabine de Fotos Infantil. No espaço será possível tirar fotos divertidas com equipamentos de última geração.

Por fim, como já anunciado, outro grande expositor será a Eirilar, uma das maiores indústrias de alumínio do país. Além de expor produtos e promover a ativação da marca, o stand da empresa vai reunir chefs de cozinha de renome regional que, com os utensílios da Eirilar, irão preparar pratos típicos da região para degustação de todos que passarem pelo local.

Expo Show

A Expo Show será realizada no Centro de Eventos Helder Galera, de 5 a 8 de agosto, com portões abertos todos os dias. No palco principal irão se apresentar as duplas Fernando & Sorocaba, César Menotti & Fabiano, Edson & Hudson e Gian & Giovani, além do cantor Luan Santana. Haverá ainda atrações regionais no palco 2 e muita descontração com funk, sertanejo universitário e música eletrônica no Rancho Cabaré (a boate oficial da festa), até o amanhecer.

A festa também irá proporcionar atrações para toda a família, dentre elas um grande Parque de Diversões, com brinquedos de última geração, e uma Mega Praça de alimentação coberta com mais de 4 mil metros quadrados de comidas variadas.

A Expo Show é realizada pela Seven Produções com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, Câmara Municipal e os patrocínios da Itaipava 100% Puro Malte, Unifev, Facchini, Net Rubi, La’Brizza Cosmetics e Pacaembu Construtora.