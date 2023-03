Idoso é encontrado morto em Fernandópolis após queda em entulho

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um idoso de 82 anos foi encontrado sem vida no início da tarde desta segunda-feira, dia 27, no bairro Alto das Paineiras em Fernandópolis.

Ele teria tropeçado em um monte de entulhos de construção civil e supostamente batido a cabeça.

A princípio a informação era de que um muro havia caído sobre ele, mas o fato acabou sendo descartado.

Uma unidade do SAMU esteve no local e constatou o óbito já com sinais de rigidez.