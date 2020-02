Idoso de 87 anos agride esposa com facão e é preso na região

A Polícia Militar de Presidente Prudente/SP foi chamada pela própria vítima, mas a ligação foi cortada no meio, durante as agressões. Vítima foi socorrida e passa bem.

Um idoso de 87 anos agrediu a esposa, de 79, com golpes de facão neste domingo (23), em Presidente Prudente/SP.

Segundo boletim de ocorrência, o homem discutiu com a esposa e disse que “perdeu a cabeça”.

A polícia foi chamada pela própria vítima, mas a ligação foi cortada no meio, durante as agressões. Mesmo assim, a polícia foi até a casa dos envolvidos, entrou no local e flagrou o idoso agredindo a mulher.

A idosa levou dois golpes de facão na cabeça e em um dos braços. Ela foi levada para um pronto-socorro e medicada.

Já o idoso foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. O caso será investigado.

FONTE: Informações | sbtinterior.com