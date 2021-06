Idoso de 80 anos vai de maca ao banco fazer ‘prova de vida’ exigida pelo INSS para manter aposentadoria

Procurado, o Banco do Brasil informou que não prestou qualquer tipo de orientação para que a prova de vida do idoso fosse realizada na agência. A instituição afirmou que o INSS oferece a opção da prova de vida domiciliar.

Um idoso aposentado de 80 anos teve que ir de maca até uma agência do Banco do Brasil para realizar a prova de vida, obrigatória para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O caso aconteceu em Piripiri, cidade a 163 km da capital Teresina, na sexta-feira (4).

A família, que pediu para não identificar o idoso, disse ao G1 que ele teve que realizar a prova de vida presencialmente para que continuasse recebendo o benefício do INSS, já que é aposentado.

Antes de levar o idoso à agência, um parente tentou fazer o procedimento, mas não conseguiu.

Segundo o familiar, o banco informou que o idoso acamado teria que ir pessoalmente provar que está vivo. Ainda segundo a família, o banco disponibilizou uma ambulância para levar o homem, mas ele teve que ir de maca até a porta da agência quando chegou ao local.

“Fazer prova de vida de um idoso acamado durante uma pandemia? Não teria um funcionário capacitado para ir na casa do idoso neste caso específico? , questionaram os familiares.

Acamado há um ano

O homem não consegue andar e tem a saúde debilitada há um ano, desde que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC). A família conta que ele nem sequer consegue usar cadeira de rodas e precisa de cuidados constantes.

Ao G1, a família relatou que o valor da aposentadoria, o idoso consegue pagar apenas os seus remédios, o trabalho de uma cuidadora e de uma fisioterapeuta para cuidar dele em casa. Para seus familiares, a situação foi humilhante.

“Meu Deus, é revoltante. O tanto que a tecnologia está avançada não teria outro método pra fazer? Um absurdo”, lamentou um parente.

O que diz o banco

Questionado pelo G1, o Banco do Brasil informou que não prestou qualquer tipo de orientação para que a prova de vida do idoso fosse realizada em alguma de suas agências. Em nota, a instituição alegou que o beneficiário foi levado à agência sem contato prévio e ressaltou que a prova de vida foi realizada logo após o atendimento em Piripiri.

Conforme o banco, o INSS oferece a opção da prova de vida domiciliar, com agendamento por meio do site meu.inss.gov.br. Os beneficiários com impossibilidade de locomoção, acamados e/ou hospitalizados devem ser orientados a constituir procurador junto ao INSS.

Confira a nota na íntegra:

O Banco do Brasil informa que não prestou qualquer tipo de orientação para que a prova de vida, no caso do senhor de 80 anos de Piripiri, fosse realizada em alguma de suas agências. O beneficiário foi levado à agência do BB sem contato prévio e orientação sobre como realizar a prova de vida para pessoas acamadas/hospitalizadas. O Banco ressalta que a prova de vida foi realizada logo após o atendimento em Piripiri – ressalte-se sem conhecimento prévio – ser avisado da presença do beneficiário em frente à agência.

O INSS oferece a opção da prova de vida domiciliar, com agendamento por meio do site meu.inss.gov.br.

Os beneficiários com impossibilidade de locomoção, acamados/hospitalizados devem ser orientados a constituir procurador junto ao INSS.

A procuração pode ser cadastrada à distância pelo portal MEU INSS > Agendamentos/Requerimentos > Novo Requerimento > no campo pesquisa digitar: Cadastrar ou Renovar Procuração.

Orientações e procedimentos necessários para o cadastramento da procuração estão disponíveis no site do INSS: https://www.inss.gov.br/orientacoes/procuracao/.

O Banco do Brasil oferece ainda aos beneficiários do INSS e correntistas do Banco do Brasil podem fazer a prova de vida por meio do app BB, sem a necessidade de comparecimento à rede de agências.

Basta que o cliente tenha o app instalado em seu smartphone. Ao acessar sua conta entre no menu > serviços > prova de vida INSS, tire foto de seu documento de identificação, frente e verso, e uma selfie. Pronto!

Além do AppBB, os beneficiários do INSS podem fazer prova de vida pelo TAA com biometria e na rede de agências.