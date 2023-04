Idosa deposita R$ 28 mil para criminosos no golpe do falso sequestro

Uma idosa de 72 anos caiu no golpe do falso sequestro na madrugada da última terça-feira, (18/04/2023), em São José do Rio Preto (SP). Ela depositou R$ 28 mil na conta dos criminosos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima teria recebido uma ligação durante a madrugada de uma pessoa que se passava pela filha dela, que mora em Rio Branco, no estado do Acre, afirmando que havia sido assaltada. Durante a conversa, um homem tomou a ligação e passou a falar com a idosa, afirmando que estava com a família dela e exigia R$ 20 mil para que nada de ruim acontecesse.

A idosa conta que então tentou realizar um Pix no valor de R$ 3 mil, porém, que acabou bloqueando a conta. Os criminosos permaneceram na linha com ela durante toda a madrugada, fazendo ameaças, até que o dia amanhecesse e ela pudesse ir até uma agência bancária.

Já logo no primeiro horário, a vítima relata que foi até o banco e realizou vários depósitos na conta dos golpistas, que totalizaram R$ 8 mil. Ainda em linha com os golpistas, eles exigiam mais dinheiro e queriam que fosse depositado R$ 20 mil, até que ela então realizou um empréstimo de R$ 20 mil e transferiu para os bandidos.

A idosa só percebeu que se tratava de um golpe após pedir para uma amiga entrar em contato com sua filha, que, por telefone, acabou convencendo a mãe a desligar o telefone.

O banco disse para a idosa que percebeu que se tratava de um golpe e acabou bloqueando R$ 21 mil. A idosa tenta agora recuperar o restante do dinheiro depositado.

O caso foi registrado como extorsão e será investigado pelo 7º Distrito Policial da cidade. Os comprovantes de depósitos e transferências para os bandidos foram entregues à polícia.

Gazeta do Interior