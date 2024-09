Idosa de 99 anos que morreu em acidente em MG será sepultada hoje em Fernandópolis

A comunidade fernandopolense está de luto pela perda de dona Arlinda Bonfim Franco, de 99 anos. A idosa faleceu nesta terça-feira (10), após se envolver em um grave acidente na rodovia MG-050, em Passos (MG).

Dona Arlinda estava como passageira em um Fiat Siena com placas de Itanhomi (MG) quando o veículo colidiu frontalmente com um Honda Civic. Apesar de estar usando cinto de segurança, a idosa não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

Viagem interrompida pela tragédia

A vítima estava viajando para passar alguns dias com o filho em Minas Gerais quando o trágico acidente aconteceu. Dona Arlinda era viúva e deixa filhos, netos e bisnetos.

A condutora do Honda Civic, uma mulher, sofreu uma fratura no membro inferior e foi socorrida. Os demais ocupantes do Fiat Siena também ficaram feridos, mas não há informações sobre o estado de saúde deles.

Acidente na rodovia

A colisão ocorreu no km 352 da rodovia MG-050. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Rodoviária Estadual.

O sepultamento de dona Arlinda será realizado nesta quarta-feira (11), às 15 horas, no Cemitério da Consolação, em Fernandópolis.