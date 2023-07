Clientes detêm ladrão que tentava assaltar restaurante

Um homem de 18 anos foi preso depois de tentar assaltar um restaurante de um hotel em Guararapes, na região de Araçatuba (SP), durante a madrugada desta sexta-feira (28), com uma arma de brinquedo.

De acordo com informações da polícia, ele entrou no local com o rosto coberto, armado com um canivete e uma arma de brinquedo da cor preta. O suspeito anunciou o roubo, obrigou uma funcionária a encostar na parede e exigiu dinheiro.

Durante a ação, um homem percebeu a movimentação e conseguiu imobilizar o criminoso com um golpe mata-leão. O autor do roubo ainda tentou golpear o homem com um canivete, mas clientes do restaurante e hóspedes do hotel se aproximaram e conseguiram mantê-lo imobilizado até a chegada da polícia.

Ele confessou o crime e foi preso em flagrante. A bicicleta que ele usou para chegar no local também era furtada e foi apreendida. SBT Interior