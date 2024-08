Idosa de 85 anos tem o corpo queimado após nora esquecer cigarro aceso

A Polícia Civil aguarda os laudos periciais que determinarão as circunstâncias de um incêndio que deixou uma idosa de 85 anos com queimaduras graves pelo corpo. O caso foi registrado nas madrugada do último domingo (4/8), no bairro Nova Esperança, em São José do Rio Preto, no interior de SP.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio teria começado porque a nora da vítima teria deixado um cigarro aceso e as chamas se espalharam rapidamente. Ela estaria embriagada.

As chamas começaram a se espalhar rapidamente. O filho da vítima conseguiu tirar a mãe do imóvel, mas mesmo assim ela ficou ferida. Para a Polícia Civil, a mulher disse que não teve intenção de ferir a sogra, nem de incendiar a casa, e que o fato foi um descuido.

A vítima foi internada na Santa Casa e o estado de saúde era estável.

O caso foi registrado como lesão corporal. Com posse dos laudos, a polícia determinará se a o incêndio foi intencional ou se foi acidental. SBT Interior