Acidente no cruzamento das ruas Alagoas e Das Bandeiras envolve dois veículos

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um acidente registrado por volta das 11 horas desta quinta-feira, 17, envolveu dois veículos no cruzamento das ruas Alagoas e Das Bandeiras, próximo a área central de Votuporanga.

A colisão envolveu dois veículos – Chevrolet Onix e um Jeep Compass, mesmo não tendo vítimas, a Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros de Votuporanga foi acionada para dar suporte no local do acidente. Os veículos tiveram danos de regular monta.

A Polícia Militar de Votuporanga esteve no local para o registro de acidente de trânsito sem vítima. As causas da colisão serão apontadas pela Polícia Técnico-Científica de Votuporanga.

votunews