Idosa de 67 anos morre vítima de dengue em Estrela d Oeste

A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo confirmou nesta quinta-feira (4) as duas primeiras mortes por dengue em Estrela D Oeste e Potirendaba, ambas no interior do estado. As vítimas, idosas com comorbidades, faleceram em maio deste ano.

Em Estrela D Oeste, a vítima era uma mulher de 67 anos que apresentava problemas renais crônicos e hipertensão. Ela teve início dos sintomas no dia 10 de maio e faleceu no dia 16 do mesmo mês. Já em Potirendaba, a vítima também era uma idosa, com 81 anos, que teve início dos sintomas no dia 2 de maio e faleceu no dia 18.

Os casos confirmados de dengue nas duas cidades também apresentam números preocupantes: Estrela D Oeste já registrou 134 casos este ano, enquanto Potirendaba contabiliza 406.

No total, o noroeste paulista registra mais de 59.207 casos confirmados de dengue e 59 mortes pela doença. As cidades com maior número de óbitos são:

Votuporanga (9)

Catanduva (8)

Seguem as cidades com confirmações de mortes por dengue:

Olímpia (4)

Rio Preto (3)

Ariranha (3)

Irapuã (3)

Itajobi (2)

Parisi (2)

Mirassolândia (2)

Pindorama (2)

Palmares Paulista (2)

Araçatuba (2)

São Francisco (1)

Bady Bassitt (1)

Onda Verde (1)

Lourdes (1)

Cajobi (1)

Barbosa (1)

Tabapuã (1)

Cardoso (1)

Severínia (1)

Penápolis (1)

Elisiário (1)

Santa Clara D Oeste (1)

Buritama (1)

Guararapes (1)

Américo de Campos (1)