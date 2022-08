Identificadas as vítimas de trágico acidente na rodovia Euclides da Cunha em Valentim Gentil

As autoridades divulgaram o nome das vítimas de um acidente automobilístico envolvendo dois veículos na manhã deste sábado, dia 6, na rodovia Euclides da Cunha, entre Meridiano e Valentim Gentil, que resultou na morte de três pessoas.

O motorista do Toyota/Corolla, que provocou o acidente morreu no local. Trata-se de Edson Venerando de Matos, 47 anos. A passageira S.B. S, 35 anos, teve ferimentos leve, com escoriações pelo corpo e um cotovelo fraturado. Ela usava cinto de segurança no momento do acidente.

No GM/Vectra Elegance, com placas de Jales, estavam dois idosos, sendo o motorista Osvaldo Bianchini, 74 anos e o passageiro Mário Galoni, 69 anos, Ambos morreram no local.